Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Karadeniz'de yeni gaz sondajı... Gabar'da son durum

Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! Kuyulara bir yenisi daha eklendi: günlük 2 bin varil çıkacak

Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! Kuyulara bir yenisi daha eklendi: günlük 2 bin varil çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Gabar'da 37 kuyuda 42 bin 500 varil petrol üretiliyor" açıklamasında bulundu. "Petrolün kalitesi çok üst seviyede" diyen Bayraktar, yıl sonu hedefin 100 bin varil petrol olduğunu duyurdu. Bakan Bayraktar Karadeniz'de petrol emaresi olduğunu belirterek, 23 Mayıs'ta Sakarya Gaz Sahası'nda yeni bir sondaja başlanacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki TRT Haber özel yayınında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ 100 BİN VARİL"

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye'nin mutlaka cari açığıyla mücadeledekendi zenginliklerini bulmak ve ekonomiye kazandırmak hedefimizdi. Sismik ve sondaj yapılmamış bölgeleri arayarak başladık. Bu stratejinin sonuçlarından bir tanesi işte burası. Türkiye'nin kaderini belirleyecek, oyun değiştirecek bir yerdeyiz. Bu dağlar terörle anılıyordu, kolay değildi. Devletimiz terörü temizledi ve bölgedeki insanların hayatını kolaylaştırdı.

Gabar'da 3 bölgede şu anda, 4. bölgeyi de kısa zaman önce devreye aldık. 37 kuyu ve 42 bin 500 varil günlük üretimimiz. Türkiye Petrollerinin üretimi tüm Türkiye'de 35 bin varildi. Eylül 2021'de burada keşif yapıldı. Artık 42 bin 500 varil günlük üretime çıktık.

Hedefimiz 100 bin varil en üst düzey üretime geçmek istiyoruz. Ara hedef 50 bin varil. Yıl sonu 100 bin varil hedefimize ulaşmak istiyoruz. Haziran ayında inşallah 50 bin varili görmüş oluruz.

Hedef 14 bölge. 4'ü üretime başlamış durumda. Diğer sahalarda ve bölgelerde, çerçevelerde bir netice alırsak oyun değiştirici etkiyi yapacak inşallah.

Gabar'da kuyu başı üretimimiz 1150 varil, diğer yerlerinde kuyu başı üretim 30 varil. Burası neredeyse 40 kat daha fazla.

Petrolün kalitesi çok üst seviyede. Gabar'da en üst kalitede petrol üretiliyor.

10 bölgede daha üretim hedefliyoruz.

KARADENİZ'DE YENİ GAZ SONDAJI

Karadeniz'de önemli bir keşfimiz var. Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgazı üretiyoruz. 50 milyar metreküp üzerinde doğalgaz tüketimimiz var. Türkiye'nin 81 ilinde doğalgaz var. Hane halkına doğalgazı götüreceğiz hedefimizi gerçekleştirmemiz için bunu bulmamız lazım.

2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif. 23 Mayıs'ta Sakarya Gaz Sahası'nda yeni bir kuyunun sondajına başlıyoruz. Orada ümitliyiz. Petrol hedefli bir sondajı da denizlerimizde keşfetmek istiyoruz. Karadeniz'de petrol emareli olduğunu düşündüğümüz çalışmalarımız var.

Akdeniz'de 11 kuyu kazdık ancak ekonomik bir keşif yapamadık. Ancak bu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz faaliyetlerimize devam edeceğiz. Denizlerdeki birinci önceliğimiz Karadeniz'de yeni saha aramak ve mevcut keşiflerde sondajı artırmak istiyoruz.

AKKUYU NGS'DE SON DURUM

Oradan elektrik üretmeye başladığımızda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karbonsuz elektrikten oluşacak. 30 bin kişi sahada çalışma yapıyor orada. Akkuyu'da hedefimiz en kısa zamanda ilk reaktörden elektrik üretmek.

Sadece Akkuyu değil, Sinop, Trakya buralarda nükleer çalışma yapmak istiyoruz. 2050 yılında 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olmak istiyoruz.

İthal doğalgaz ve petrolü farklı ülkelerden almamız gerekiyor. Azerbaycan doğalgazı Türkiye'ye 2 ayrı hattan geliyordu. Şimdi 3. hat da gelecek. Önümüzdeki yıl kış gelmeden Nahcivan, Türkiye üzerinden gelecek hatla doğalgaza kavuşabilmiş olacak.