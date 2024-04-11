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Haberler > Ekonomi > Gabar'da petrol üretiminde yeni rekor: 40 bin varili geçtik!

Gabar'da petrol üretiminde yeni rekor: 40 bin varili geçtik!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Gabar&#039;da petrol üretiminde yeni rekor: 40 bin varili geçtik!

Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da üretilen petrole ilişkin son verileri paylaştı. Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar'ın konuşması şu şekilde:

"Bugün itibarıyla 40 bin varil üretimi geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye’de en kaliteli petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu yolda bizi ilk günden destekleyen, burayı gece gündüz takip eden sayın Cumhurbaşkanımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde önemli bir gün. Bugün itibarıyla Türkiye’de üretimimiz toplamda 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye’nin petrol başkentidir. Daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde demiştik ki 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. 33 kuyuda üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda. İnşallah hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız."

Ayrıntılar hazırlanıyor... 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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