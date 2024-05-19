GS FB derbisinin VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca olacak
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Süper Lig'in 37. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala VAR hakemi kim oldu merak ediliyor. İtalyan Fabio Maresca'nın yönettiği maçlar...
Bu akşam Trendyol Süper Lig'de büyük derbi oynanacak. Taraftarlar mücadeleye kısa süre kala detaylarını araştırmaya başlarken VAR hakemi olan isim gündeme geldi. İtalyan Fabio Maresca hakkında...
Bugün oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlarken RAMS Park'ta gerçekleşecek.
Arda Kardeşler görev alırken yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak.
Mücadelede 4. hakem Direnç Tonusluoğlu olurken, VAR koltuğunda İtalyan hakem Fabio Maresca yer alırken iki takıma ilk defa yabancı VAR hakemi atandı. AVAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler olacak.
Maresca, 12 Nisan 1981 tarihinde İtalya'da doğdu. 1997 yılından beridir profesyonel olarak hakemlik yapıyor. 43 yaşında olan hakem 1 defa A Milli Takım'ın, 1 defa Fenerbahçe'nin, 1 defa da Trabzonspor'un maçlarında görev aldı.
2020 senesinde FIFA hakem klasmanına yükselen Maresca, 230 maç yönetmiş 1153 sarı kart, 94 kırmızı kart gösterdi.
Muhtemel kadronun şöyle olması bekleniyor:
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi - Samuel, Oosterwolde, Çağlar, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi
Kaynak: Türkiye Gazetesi