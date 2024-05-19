GS FB derbisinin VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 13:08 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 13:26 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 37. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala VAR hakemi kim oldu merak ediliyor. İtalyan Fabio Maresca'nın yönettiği maçlar...