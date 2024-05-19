Galatasaray nefes kesecek! Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak mı?

Tarihî rakibinin 6 puan önünde olan lider G.Saray’a şampiyonluk için beraberlik bile yetiyor. Ama Cimbom, galip gelerek mutlu sonu taçlandırmak niyetinde

Süper Lig’de bu akşam saat 19.00’da Rams Park’ta sezon finali gibi bir derbi oynanacak. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray sahasında sarı lacivertlileri ağırlayacak. Sayısal ve psikolojik üstünlüğü elinde bulunduran Cimbom’a 24. şampiyonluğu ilan etmesi için beraberlik bile yetecek. Ancak Aslan’da hedef galip gelerek sezonu taçlandırma düşüncesi ağırlıkta.

SON ANA KADAR...

F.Bahçe cephesinde ise az da olsa umutlar sürüyor. Sarı lacivertlilerin ümidini son haftaya taşıması ve rakibine derbide şampiyonluk vermemesi için mutlak kazanması gerekiyor. Eğer Kanarya galip gelirse, Galatasaray bu sezon ilk defa iç sahada mağlubiyet görecek ve iş son haftaya kalacak. Son haftada da Aslan Konya’ya gidecek, Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor’u ağırlayacak. Dev derbiyi ilk maçtaki gibi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ERKEN GOL HESABI

G.Saray son taktik idmanını yaparken Okan Buruk, derbide erken golün önemine değindi ve rakibin direncinin çabuk kırılıp rahat sonuç alınacağını vurguladı.

İKİ BAYRAMI YAŞAYALIM

19.05 vurgusu

Galatasaray’da bayraklar çıkarıldı kutlama programları başladı. Kulübün kuruluş tarihi (1905) olarak gösterilen 19 Mayıs’ta sahasında F.Bahçe’yi misafir edecek olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına motivasyon yüklemesini de tamamladı. Derbiyi zaferle bitirmek niyetinde olan Buruk, öğrencilerinden bu özel günde çifte bayram istedi.

SERİLER DEVAM ETMELİ

99 puanla lig tarihinde en fazla puan toplayan takım durumuna geçen Cimbom, ligde son 24 maçında mağlubiyet görmedi. İç sahada 17’de 17 yapan Aslan eğer Fenerbahçe’yi de yenerse sahasında hiç puan kaybetmeden sezonu tamamlayacak. Ayrıca iç sahada yenilmezlik serisi de 35 maç (33 galibiyet, 2 beraberlik). Okan Buruk, galip gelip bu serilerin de sürmesini istiyor.