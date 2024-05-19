Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray nefes kesecek! Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak mı?

Galatasaray nefes kesecek! Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray nefes kesecek! Süper Lig&#039;de şampiyon bu akşam belli olacak mı?
Süper Lig, Şampiyonluk, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarihî rakibinin 6 puan önünde olan lider G.Saray’a şampiyonluk için beraberlik bile yetiyor. Ama Cimbom, galip gelerek mutlu sonu taçlandırmak niyetinde

Süper Lig’de bu akşam saat 19.00’da Rams Park’ta sezon finali gibi bir derbi oynanacak. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray sahasında sarı lacivertlileri ağırlayacak. Sayısal ve psikolojik üstünlüğü elinde bulunduran Cimbom’a 24. şampiyonluğu ilan etmesi için beraberlik bile yetecek. Ancak Aslan’da hedef galip gelerek sezonu taçlandırma düşüncesi ağırlıkta.

SON ANA KADAR...

F.Bahçe cephesinde ise az da olsa umutlar sürüyor. Sarı lacivertlilerin ümidini son haftaya taşıması ve rakibine derbide şampiyonluk vermemesi için mutlak kazanması gerekiyor. Eğer Kanarya galip gelirse, Galatasaray bu sezon ilk defa iç sahada mağlubiyet görecek ve iş son haftaya kalacak. Son haftada da Aslan Konya’ya gidecek, Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor’u ağırlayacak. Dev derbiyi ilk maçtaki gibi hakem Arda  Kardeşler yönetecek.

ERKEN GOL HESABI

G.Saray son taktik idmanını yaparken Okan Buruk, derbide erken golün önemine değindi ve rakibin direncinin çabuk kırılıp rahat sonuç alınacağını vurguladı.

İKİ BAYRAMI YAŞAYALIM

19.05 vurgusu

Galatasaray’da bayraklar çıkarıldı kutlama programları başladı. Kulübün kuruluş tarihi (1905) olarak gösterilen 19 Mayıs’ta sahasında F.Bahçe’yi misafir edecek olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına motivasyon yüklemesini de tamamladı. Derbiyi zaferle bitirmek niyetinde olan Buruk, öğrencilerinden bu özel günde çifte bayram istedi. 

SERİLER DEVAM ETMELİ

99 puanla lig tarihinde en fazla puan toplayan takım durumuna geçen Cimbom, ligde son 24 maçında mağlubiyet görmedi. İç sahada 17’de 17 yapan Aslan eğer Fenerbahçe’yi de yenerse sahasında hiç puan kaybetmeden sezonu tamamlayacak. Ayrıca iç sahada yenilmezlik serisi de 35 maç (33 galibiyet, 2 beraberlik). Okan Buruk, galip gelip bu serilerin de sürmesini istiyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gazze için ‘ertesi gün’ planı ortaya çıktı! Hamas’ın yerine Filistin yönetimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho adım adım Beşiktaş'a! Sponsor olacağım diyerek maliyetini açıkladı - SporJose Mourinho adım adım Beşiktaş'a! Sponsor olacağım diyerek maliyetini açıkladıBeşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanı - SporBeşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanıXabi Alonso örneği veren Emre Belözoğlu, sert konuştu: Kimse beni ömür boyu susturamaz - SporXabi Alonso örneği veren Emre Belözoğlu, sert konuştu: Kimse beni ömür boyu susturamazDerbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yok - SporDerbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yokOkan Buruk'a şampiyonluk şarkısı yapıldı! 'O Kan Aktıkça' - SporOkan Buruk'a şampiyonluk şarkısı yapıldı! 'O Kan Aktıkça'Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu! - SporFilenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...