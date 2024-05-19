Beşiktaş milli oyuncu için devreye girdi! Süper Lig'den bir ekip daha talip...

Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, hem teknik direktör hem de yıldız futbolcu transferi için harekete geçti. Kara Kartal'ın Polonya'da forma giyen milli futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. Süper Lig'den başka bir takım ve MLS ekibi de yetenekli oyuncuya talip. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine sayılı saatler kala, ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun yapılanması için çalışmalar devam ediyor.

Bir yandan yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışan Kara Kartal, diğer yandan da kadrosunu önümüzdeki yıl için hazırlamanın peşinde. Teknik direktörlük için ön plana çıkan isimler ise Jose Mourinho'nun yanı sıra Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin...

Öte yandan sezon bitiminde Al-İttihad'dan ayrılması beklenen Marcelo Gallardo da Beşiktaş'a tavsiye edildi. Kariyerinde 14 kupa olan Arjantinli teknik adam, River Plate'teki başarıları ile dikkat çekmişti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sabah'ın haberine göre; bir yandan yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışan Beşiktaş'ta, diğer yandan da transfer hazırlıkları hız kazandı. Siyah beyazlılar son olarak Polonya Ligi temsilcisi Slask Wroclaw forması giyen Burak İnce'yi gündemine aldı.

İnce'yi Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve MLS takımlarından Chicago Fire'ın da kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

2 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS

Milli oyuncu, Slask Wroclaw'da 19 maça çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

20 yaşındaki orta sahanın Polonya temsilcisiyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Burak İnce'nin güncel piyasa değeri ise 600 bin euro.