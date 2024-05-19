Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Jose Mourinho adım adım Beşiktaş'a! Sponsor olacağım diyerek maliyetini açıkladı

Jose Mourinho adım adım Beşiktaş'a! Sponsor olacağım diyerek maliyetini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: TGRT Haber
- Güncelleme:
Jose Mourinho adım adım Beşiktaş&#039;a! Sponsor olacağım diyerek maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Beşiktaş, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri  / TGRT Haber

Beşiktaş 2.Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile görüşmelerin ardından belli bir aşama kaydettiklerini söyledi. Yücel, Mourinho'yu Beşiktaş'a getirmek için kendisinin sponsor olacağını söyledi.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilirse takımın başına getireceğini açıklamasının ardından, Beşiktaş'ta Mourinho ile ilgilendiğini açıkladı.

Beşiktaş 2.Başkanı Hüseyin Yücel, Hatayspor ile 2-2 berabere biten maçın ardından Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Yücel konuyla ilgili açıklamalarına devam etti. Yücel şu ifadeleri kullandı:

MALİYETİNİ BEN KARŞILAYACAĞIM

"Mourinho ile bir ay evvel çay kahve içtik. Belli bir aşamaya geldiğimiz için bugün açıkladık. Mourinho ile haftaya İtalya'ya bir toplantı olacak. 10 milyon Euro'nun altında bir maliyeti olacak! Sponsor olarak ben karşılayacağım."

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanıUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanı - SporBeşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanıXabi Alonso örneği veren Emre Belözoğlu, sert konuştu: Kimse beni ömür boyu susturamaz - SporXabi Alonso örneği veren Emre Belözoğlu, sert konuştu: Kimse beni ömür boyu susturamazDerbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yok - SporDerbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yokOkan Buruk'a şampiyonluk şarkısı yapıldı! 'O Kan Aktıkça' - SporOkan Buruk'a şampiyonluk şarkısı yapıldı! 'O Kan Aktıkça'Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu! - SporFilenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!Aziz Yıldırım'a Beşiktaş'tan şok darbe! Mourinho ile görüşmeler başladı - SporBeşiktaş, Mourinho ile görüştüğünü açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...