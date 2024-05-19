Jose Mourinho adım adım Beşiktaş'a! Sponsor olacağım diyerek maliyetini açıkladı

Beşiktaş 2.Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile görüşmelerin ardından belli bir aşama kaydettiklerini söyledi. Yücel, Mourinho'yu Beşiktaş'a getirmek için kendisinin sponsor olacağını söyledi.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilirse takımın başına getireceğini açıklamasının ardından, Beşiktaş'ta Mourinho ile ilgilendiğini açıkladı.

Beşiktaş 2.Başkanı Hüseyin Yücel, Hatayspor ile 2-2 berabere biten maçın ardından Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Yücel konuyla ilgili açıklamalarına devam etti. Yücel şu ifadeleri kullandı:

MALİYETİNİ BEN KARŞILAYACAĞIM

"Mourinho ile bir ay evvel çay kahve içtik. Belli bir aşamaya geldiğimiz için bugün açıkladık. Mourinho ile haftaya İtalya'ya bir toplantı olacak. 10 milyon Euro'nun altında bir maliyeti olacak! Sponsor olarak ben karşılayacağım."