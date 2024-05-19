Kartal'ın keyfi yok! Beşiktaş evinde Hatayspor'la yenişemedi

Can derdindeki Hatay Massanga’nın golüyle öne geçti. Gedson füzesiyle tabelayı eşitledi. Dele-Bashiru misafir ekibi bir defa daha öne taşıdı. Aboubakar penaltıdan sonucu ilan etti

MURAD TAMER'İN HABERİ - Avrupa kupalarında yer almak için umutlarını son maça taşımak isteyen Beşiktaş ile ligde can savaşı veren Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye siyah beyazlılar hırslı başladı fakat golü misafir ekip buldu. Massanga 26’ncı dakikada Hatayspor’u öne geçirdi: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlanınca Beşiktaş’ta oyuna giren Gedson 50’deki füzesiyle skora dengeyi getirdi. Bu golden beş dakika sonra sahneye çıkan Dele-Bashiru, Hatayspor’u tekrar öne geçirdi: 1-2.

BUNALTICI BASKI

İkinci yarıda siyah beyazlılar oyunu tamamen Hatayspor ceza sahası çevresine oyunu yıktı. Hataysporlu oyuncular bunaltıcı baskı karşısında beş topu çizgi üzerinden ve kale ağzından çıkardı. 90+5’te çok tartışmalı bir şekilde penaltı kazanan Beşiktaş, Aboubakar’la skoru belirledi: 2-2. Lig yoluyla Avrupa Ligi’ne katılma şansı kalmayan siyah beyazlılar son maçını kazanıp Başakşehir’in kaybetmesi hâlinde Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde edecek. Hatayspor’un ligde kalma umudu ise son maça bakıyor.

HATAY İSYANDA

Bu nasıl penaltı?

Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat, “Antrenörlükte 20. senem, çok kişi bilmez. Onur mücadelesi veriyoruz. Bir şehir, deprem çadırlarında bu takımın galibiyetini bekliyordu. Şu penaltı pozisyonunu biri anlatsın. Resmen galibiyet elimizden uçup gitti. Rakip takım beni korkutmuyor artık. Benim korktuğum şeyler başka” açıklaması yaptı.