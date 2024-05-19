Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kartal'ın keyfi yok! Beşiktaş evinde Hatayspor'la yenişemedi

Kartal'ın keyfi yok! Beşiktaş evinde Hatayspor'la yenişemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kartal&#039;ın keyfi yok! Beşiktaş evinde Hatayspor&#039;la yenişemedi
Beşiktaş, Hatayspor, Avrupa Ligi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Can derdindeki Hatay Massanga’nın golüyle öne geçti. Gedson füzesiyle tabelayı eşitledi. Dele-Bashiru misafir ekibi bir defa daha öne taşıdı. Aboubakar penaltıdan sonucu ilan etti

MURAD TAMER'İN HABERİ -  Avrupa kupalarında yer almak için umutlarını son maça taşımak isteyen Beşiktaş ile ligde can savaşı veren Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye siyah beyazlılar hırslı başladı fakat golü misafir ekip buldu. Massanga 26’ncı dakikada Hatayspor’u öne geçirdi: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlanınca Beşiktaş’ta oyuna giren Gedson 50’deki füzesiyle skora dengeyi getirdi. Bu golden beş dakika sonra sahneye çıkan Dele-Bashiru, Hatayspor’u tekrar öne geçirdi: 1-2.

BUNALTICI BASKI

İkinci yarıda siyah beyazlılar oyunu tamamen Hatayspor ceza sahası çevresine oyunu yıktı. Hataysporlu oyuncular bunaltıcı baskı karşısında beş topu çizgi üzerinden ve kale ağzından çıkardı. 90+5’te çok tartışmalı bir şekilde penaltı kazanan Beşiktaş, Aboubakar’la skoru belirledi: 2-2. Lig yoluyla Avrupa Ligi’ne katılma şansı kalmayan siyah beyazlılar son maçını kazanıp Başakşehir’in kaybetmesi hâlinde Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde edecek. Hatayspor’un ligde kalma umudu ise son maça bakıyor.

HATAY İSYANDA

Bu nasıl penaltı?

Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat, “Antrenörlükte 20. senem, çok kişi bilmez. Onur mücadelesi veriyoruz. Bir şehir, deprem çadırlarında bu takımın galibiyetini bekliyordu. Şu penaltı pozisyonunu biri anlatsın. Resmen galibiyet elimizden uçup gitti. Rakip takım beni korkutmuyor artık. Benim korktuğum şeyler başka” açıklaması yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray nefes kesecek! Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray nefes kesecek! Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak mı? - SporGalatasaray nefes kesecek! Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak mı?Jose Mourinho adım adım Beşiktaş'a! Sponsor olacağım diyerek maliyetini açıkladı - SporJose Mourinho adım adım Beşiktaş'a! Sponsor olacağım diyerek maliyetini açıkladıBeşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanı - SporBeşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanıXabi Alonso örneği veren Emre Belözoğlu, sert konuştu: Kimse beni ömür boyu susturamaz - SporXabi Alonso örneği veren Emre Belözoğlu, sert konuştu: Kimse beni ömür boyu susturamazDerbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yok - SporDerbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yokOkan Buruk'a şampiyonluk şarkısı yapıldı! 'O Kan Aktıkça' - SporOkan Buruk'a şampiyonluk şarkısı yapıldı! 'O Kan Aktıkça'
Sonraki Haber Yükleniyor...