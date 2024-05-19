Başvurular yarın başlıyor! 20 bin yeni sözleşmeli öğretmen alınacak

Millî Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor.

MAHMUT ÖZAY'I HABERİ - 31 Mayıs 2024 tarihine kadar başvurular elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

MÜLAKATLAR 1 TEMMUZ'DA

Sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek. MEB yetkilileri “Yüzde 100 olan mülakat ağırlığı yüzde 50-50 oldu” diyerek yeni sistemi savunurken; bazı partiler, sendikalar ve öğretmen adayları “mülakat kaldırılacak sözü tutulmadı” diyerek tepki gösteriyor.

MÜLAKAT NASIL OLACAK?

-İstihdam edilecek öğretmen sayısının üç katı kadar aday mülakata davet edilecek

-Değerlendirme komisyonunda uzman öğretmen ve başöğretmenler de olacak

-Ne komisyon üyeleri adayı ne de aday komisyon üyelerini mülakata girdiği ana kadar bilmeyecek

-Tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış bir konu belirlenecek

-Öğretmen adayı 45 dakikalık sürede öğrencilerine ders anlatır gibi konuyu anlatacak

-Mülakatlarda ders anlatma, iletişim, problem çözme ve tutum ile değerleri aktarabilme becerisi değerlendirilecek

-Öncesinde neyin nasıl ölçüleceğine dair bir kılavuz paylaşılmış olacak

-45 dakikanın son kısmında aday öğretmenden konu anlatımında ne yaptığını yazılı ifade etmesi istenecek ve bir tutanak tutulacak

-Değerlendirme bittiğinde mülakat puanı sisteme girilecek ve sistem kapatılacak

-Bütün bu süreç kamera kaydına alınacak