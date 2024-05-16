Önce eğitim sonra atama! Öğretmenlerin yaz tatili bir aydan az olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini dile getirmişti. Öğretmenlerin yıllık izinleri de düzenleme altına alınacak. Bu doğrultuda yıllık izinler bir aydan az olmayacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleğe hazırlanma ve atama süreçlerinde de yeni düzenlemeye gidiliyor, işte detaylar...

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Gazetemizin defalarca gündeme getirdiği sosyal medyada artan fenomen öğretmenliğe, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yaptırımlar geliyor.

Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri paylaşan, aykırı faaliyetlerde bulunan öğretmenlere kınama ve aylıktan kesme cezası uygulanacak.

YILLIK İZİNLER BİR AYIN ALTINDA OLMAYACAK

Öğretmenlerin yıllık izinleri de düzenleme altına alınacak. Bu doğrultuda yıllık izinler bir aydan az olmayacak.

ÖNCE EĞİTİM SONRA ATAMA

Öğretmenlerin mesleğe hazırlanma ve atama süreçlerinde de yeni düzenlemeye gidiliyor. Kurulacak olan Millî Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde başarılı olmaları hâlinde, sözleşmeli öğretmen olarak mesleğe başlamaları öngörülüyor. Akademiye aday seçimi sadece KPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Eğitim sonrası başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.

Sözleşmeli öğretmen atamasında hazırlık eğitimi başarı puanı esas alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına istihdam edilen öğretmenler üç yıllık hizmetlerinin sonunda kadrolu öğretmenliğe atanabilecek.

Kadrolu öğretmenliğe atananlar ayrıca adaylık sürecine tabi tutulmayacak.

Öğretmenler ile bakanlık personelinden terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sebebiyle hayatını kaybedenlere şehitlik belgesi verilmesi, yaralananlara ise gazilik belgesi verilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

"İPTAL BAŞVURUSUNU ANLAYAMIYORUM"

Öte yandan öğretmenlikte mülakat tartışmaları sürüyor. Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyi içeren yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştayda dava açtı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Bakan Tekin “Bir şeyi atlıyorlar. Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini yüzde 50’ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yani ‘yüzde 100 mülakat etkili olsun’ diyorlar. Burada bir çelişki var, anlamakta zorlanıyorum. Biz yönetmeliğimizi yayınladık, süreci ona göre işleteceğiz” dedi. “Mülakatın tamamen kaldırılması söz konusu mudur?” sorusuna Tekin “Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre” karşılığını verdi.