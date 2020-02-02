Oturma eylemine Şırnak’ın İdil ilçesinden oğlu Veysi Kartal için gelen Sekine Kartal da dâhil oldu. Kartal, Kürtçe yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katıldığını, evladını HDP’den istediğini söyleyerek “Davam oğlumun gelmesidir. Biz biliyoruz ki oğlumu HDP götürdü. Oğlum cahildi, kandırıp götürmüşler” diye konuştu.
'Oğlum cahildi, HDP’liler kandırıp dağa götürdü'
02.02.2020 - 03:49 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine katılım sürüyor.
Etiketler : evlat nöbeti,hdp,hdp diyarbakır,
678837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678837.aspx
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