Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oturma eylemine Şırnak’ın İdil ilçesinden oğlu Veysi Kartal için gelen Sekine Kartal da dâhil oldu. Kartal, Kürtçe yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katıldığını, evladını HDP’den istediğini söyleyerek “Davam oğlumun gelmesidir. Biz biliyoruz ki oğlumu HDP götürdü. Oğlum cahildi, kandırıp götürmüşler” diye konuştu.