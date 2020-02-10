Önceki gün 300 araçtan oluşan konvoyu bölgeye gönderen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün de İdlib’deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu. Sınıra hareket eden askerler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sınıra sevkiyat hızlandı
10.02.2020 - 05:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rejim güçlerinin İdlib kent merkezi ve yakın çevresine saldırıları sürerken, Genelkurmay da bölgeye asker ve mühimmat yığmaya devam ediyor.
Etiketler : sevkiyat,idlib,idlib sevkiyat,tsk,
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