Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün 300 araçtan oluşan konvoyu bölgeye gönderen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün de İdlib’deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu. Sınıra hareket eden askerler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.