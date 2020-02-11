Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile düzenlenen ortak basın toplantısında bir İngiliz gazetesine “Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasının korkunç olacağı” şeklinde açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Akıncı ile Kıbrıs müzakereleri konusunda iş birliği yaptığını belirterek Kıbrıs’ta bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği, güvenliği ve garantisi konusunda Türkiye’nin tutumunun açık olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin bazı Batılı ülkelerde seçim malzemesi yapıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Sadece ben değil, KKTC’de de hiçbir Kıbrıs Türkü, bir gün KKTC’den bir siyasetçinin Türkiye’yi seçim malzemesi yapacağını hiçbir zaman düşünmemiştir. Rüyasında da görse inanmaz. Şimdi Sayın Akıncı Türkiye’yi malzeme yapmaya başladı” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Akıncı’nın konuştuğu konuların Türkiye ve KKTC’de hiç gündeme gelmediğini belirterek Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin olmazsa olmaz olduğunu, Türkiye’nin bunu Rumlara karşı savunduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Türkiye’ye bağlanma gibi Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar Türkiye’de veya KKTC’de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz, o başka konuları malzeme ederek Türkiye’ye saldırmayı tercih ediyor. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Harita konusunda Crans Montana’da (görüşmeler) biterken, daha sonra kendisinin dürüst olmayan davranışları ve sonuçları içerideki Başbakan dâhil onlara söylememe konusundaki yalvarmaları dâhil, dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir, nereye hizmet edebilir. Akıncı durup dururken niye Türkiye’ye saldırıyor, Türkiye terörle mücadele ederken niye Türkiye düşmanlığı yapıyor, teröre destek veriyor.



KKTC’DEN DE TEPKİ VAR:

Türkiye ile KKTC etle tırnak gibidir

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’ye yönelik haddini açan sözlerine Ada’dan da tepki geldi. 26 Nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin etle tırnak gibi olduğunu, birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Arıklı, “Akıncı’nın ayrılık varmış gibi verdiği demeçler, bizleri derinden üzmüştür. Türkiye ile ilişkilerimiz son derece medeni ve karşılıklı anlayışa dayanan, eşitlik esaslarına dayalı bir ilişkidir. Sayın Akıncı’ya asla desteğimiz olmayacak. İkinci tura ben kalamasam bile Akıncı’nın karşısında kim varsa ona destek vereceğiz” dedi.