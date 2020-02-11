İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU başlatıldı* Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor.