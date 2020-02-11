İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU başlatıldı* Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor.
"Kapan-6 Zori operasyonu" başlatıldı
11.02.2020 - 09:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU başlatıldı* Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor.
Etiketler : Kapan-6 Zori operasyonu,
680630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680630.aspx
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