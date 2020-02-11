Son dakika gelen bilgilere göre; FETÖ/PDY içerisinde sözde "mahrem abi/abla", "büyük bölge imamı", "bölge lise mesulü", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge esnaf sorumlusu" gibi görevlerde bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.
İstanbul merkezli 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
11.02.2020 - 10:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika gelen bilgilere göre; FETÖ/PDY içerisinde sözde "mahrem abi/abla", "büyük bölge imamı", "bölge lise mesulü", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge esnaf sorumlusu" gibi görevlerde bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Etiketler : FETÖ,
680633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680633.aspx
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