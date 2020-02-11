Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

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Şehit Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için kent merkezindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Hasan, annesi Süreyya, kardeşleri Mehmet, Kazım, Feride ve 8 yaşındaki Mustafa Miraç ile aile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında şehidin yakınları, tabuta sarılıp gözyaşı döktü, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Açıkgöz'ün cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Alper Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı



Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin düzenleneceği belediye önüne getirildi.

Şehidin alana getirilişi sırasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Alper'in naaşı, belde mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Kayseri şehidini uğurladı



Saldırı'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın naaşı, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak babaevine getirilen 24 yaşındaki şehit İbrahim Albayrak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından Kalem Kırdı Camisi'ne götürüldü.

Törende, şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen kardeşi Doğan ve diğer kardeşi Alperen, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin fotoğrafını öpen Alperen Albayrak, "Sen soğuğu sevmezsin. Şimdi karın altında nasıl yatacaksın ağabeyim." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu.

Albayrak'ın naaşı, vatandaşların tekbirleri eşliğinde getirildiği Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

"Biraz daha yanında durayım"



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Saylak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy halinde kara yoluyla ilçeye bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin naaşı, cenaze aracında tekbirler eşliğinde Kepir Mezarlığı'na getirildi. Burada şehidin babası Ömer, annesi Nigar, kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak, tabuta sarılarak ağıt yaktı.

Anne Nigar Saylak'ın, oğlunun tabutuna sarılarak, "Biraz daha yanında durayım" sözleriyle acısını dile getirmesi, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Törene şehidin ailesi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saylak'ın naaşı, Kepir Mezarlığı'na defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.