Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı. Alman vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şebeke çökertildi. Yaklaşık 3 milyon euro vurgun yapan şebekenin Türkiye ve Almanya'da toplam 76 üyesine yönelik operasyon düzenlendi.
Türkiye ile Almanya'dan eş zamanlı operasyon! Onlarca kişi yakalandı
12.02.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı. Alman vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şebeke çökertildi. Yaklaşık 3 milyon euro vurgun yapan şebekenin Türkiye ve Almanya'da toplam 76 üyesine yönelik operasyon düzenlendi.
Etiketler : Türkiye,almanya,
680824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680824.aspx
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