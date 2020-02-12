Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı. Alman vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şebeke çökertildi. Yaklaşık 3 milyon euro vurgun yapan şebekenin Türkiye ve Almanya'da toplam 76 üyesine yönelik operasyon düzenlendi.