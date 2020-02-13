Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ‘ilhak’ sözlerine tepkiler devam ederken Türkiye’nin KKTC’nin menfaatleri ve kalkınması için hayata geçirdiği projeler yeniden gündeme geldi. Kıbrıs Türkünün çıkarlarını korumak üzere Doğu Akdeniz’de üst üste kritik hamleler yapan Ankara, KKTC ile ilişkilerin ‘tam uyumlu’ bir şekilde yürütülmesi için geçtiğimiz yıl Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğünü kurmuştu. Koordinatörlüğün ilk faaliyeti 46 yıldır iskâna yasak olan Kapalı Maraş’ın yeniden ayağa kaldırılması olacak.



İLK ADIM ATILIYOR

Ankara ile KKTC hükûmeti arasında yapılan değerlendirmelerin ardından, Kapalı Maraş’ın içerisinde yuvarlak masa toplantısı yapılması kararı çıktı. Bölgenin yeninde canlandırılması atılacak adımların ve izlenecek yol haritasının belirleneceği toplantıya; Ankara ve Lefkoşa’dan üst düzey heyetler ile hukuk profesörleri, emekli büyükelçiler, turizm örgütleri ve ticaret odaları temsilcileri katılacak. Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplantıya, KKTC’den Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; Türkiye tarafından ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılacağı bildirildi. Böylece, bölge, 1974’ten sonra ilk defa üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak.



ANKARA’DAN TAM DESTEK

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş’ın açılması için ön çalışmaların yapılmasına başkanlık ederken ‘Hayalet Şehrin’ yaklaşık bir yıl önce yeniden açılmasına yönelik karar alındı. Bu amaçla Maraş’a yıllar sonra ilk defa uzman bir ekip girmiş ve envanter çalışması yapmıştı. Ankara da çalışmalara tam destek vermiş ve bölge için hukuki çalışmalar başlatmıştı. Uluslararası hukuk gözetilerek yapılan çalışmalarda, yeni bir yol haritasının belirlenmesi noktasına gelinmişti.



ADA’NIN TURİZM MERKEZİYDİ

Maraş, 1974’ten önce Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. ‘Hayalet Şehir’ olarak da adlandırılan bölge, BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar dolar gerektiği belirtiliyor. Bölgede 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. Ayrıca, 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane yer alıyordu.