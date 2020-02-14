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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
14.02.2020 - 13:03 |
Son Güncelleme:
14.02.2020 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor...
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
cumhurbaşkanı erdoğan,
681332
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681332.aspx
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