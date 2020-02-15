Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra saldırıya uğrayanlar bizim vatandaşlarımız. Neden sadece FETÖ ve PKK’lıların haklarını savunmaya çalışıyorsunuz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Münih'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’la ikili görüşme yaptı, ardından basın toplantısı düzenledi. Soruları cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'da PKK ve FETÖ konularında istihbarat topladığı iddialarına ilişkin, "Öncelikle şunu söylemek isterim; bizim istihbaratımız meşru bir istihbarattır. Almanya’nın istihbaratı gibi. Ve hem Türkiye’de Alman istihbaratının akredite unsurları var, bizim de Almanya’da var. Bu diplomaside, uluslararası ilişkilerde olan bir şey. Üstelik içişleri bakanlıklarımız ve istihbaratlarımız arasında da iyi bir işbirliği var. Fakat sizin söylediğiniz tamamen komplo teorisi ve gerçek dışıdır. Elbette Almanya’da PKK’yı destekleyen, PKK lehine faaliyetler gösterenler var. Aynı şekilde Türkiye’de darbe yapanların sorumluları, en önde gelenleri Almanya’da yaşıyor, sadece Amerika’da yaşamıyor. Esasen bu insanlara yönelik gizli bir istihbarat toplamaya gerek yok, Almanya’da faaliyetlerini çok açık bir şekilde kamuoyunun önünde sürdürüyorlar. Diğer taraftan, özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra saldırıya uğrayanlar bizim vatandaşlarımız. Neden sadece FETÖ ve PKK’lıların haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Daha iki gün önce dört tane camiye bomba saldırısı ihbarı yapıldı ve yüzlerce camilere yönelik saldırılar oldu ve PKK’lılara destek vermeyen ve karşı duran Almanya’daki vatandaşlarımız ki bunların bazıları çifte vatandaş, onlara yönelik yüzlerce saldırılar oldu, darp edildiler, havaalanlarında mahsur kaldılar, iş yerlerine saldırılar oldu, camilere saldırı oldu, sadece İslamofobik saldırı değil bu Almanya’da yaşayan bu teröristleri destekleyenlerin bizim vatandaşlarımıza yönelik saldırıları. Siz ise sadece PKK ve terör örgütlerine yönelik mücadelemizi ki biz bunu her yerde sürdürmemiz lazım, Almanya’yla da işbirliği yapmak istiyoruz, gündeme getiriyorsunuz. Ama vatandaşlarımıza yönelik bu saldırıları, İslamofobik ve teröristlerin yaptığı saldırıları görmezden geliyorsunuz ki 3,5 milyon vatandaşımız var. Burada sadece belli bir terörist grupları değil tüm vatandaşlarımızın hakları konusunda endişe duyarsanız basın olarak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ve bunun için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.