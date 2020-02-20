Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıray “Şu an Türk ordusu çok zor şartlarda Suriye’de ve yüksek morale ihtiyacı var. Bu tartışmayı uzatarak Türk ordusunun moralini bozmayalım. Bir komutanın aklına, diğer komutanı düşürmeyelim. Birbirlerine olan güvenlerini etkilemeyelim.” görüşünü dile getirdi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da raporu okuduğunu belirterek “Bir gün Tayyip Erdoğan’a darbe veya benzeri türlü bir müdahale olursa o müdahalenin karşısına en sert şekilde çıkacak olan bizleriz. Erdoğan’ı bir darbe teşebbüsüne kurban etme ahlaksızlığı asla bizim hissemize düşmez” ifadelerini kullandı.

Böyle bir şeyin imasında bile bulunmanın doğru olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, şöyle devam etti: Biz darbeye eyvallah etmediğimiz gibi ‘rakibimizdir’ diye Tayyip Bey’e ulaşacak bir darbe teşebbüsüne isyan ve itiraz ederiz. Erdoğan’ı darbe yoluyla indirmeye teşebbüs etmiş RAND değil, feriştahı olsun karşısında bizi bilir, bizi bulur. RAND raporundaki imalar yahut uluslararası istihbaratın tertipleri Türkiye’de seçilmiş hükûmete darbe teşebbüsünde bulunursa biz İYİ Parti olarak seçilmiş hükûmeti kimseye yedirmeyiz.