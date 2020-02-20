Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı.
TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu
20.02.2020 - 14:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,
682726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682726.aspx
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