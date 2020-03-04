Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charles Michel’i kabul etti
04.03.2020 - 13:35 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel,
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