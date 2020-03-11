Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
11.03.2020 - 09:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : terörist,
687219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687219.aspx
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