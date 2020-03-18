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Zeytin Dalı bölgesinde hain saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
18.03.2020 - 16:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad Füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı."
Etiketler : msb,terörist,sivil,
688973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688973.aspx
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