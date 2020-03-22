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Bakan Koca açıkladı: Koronavirüste 9 yeni ölüm!
22.03.2020 - 22:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca: Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan kcoa,
690204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690204.aspx
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