Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu "Türkiye bilmiyor, biz iki gündür bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü depolarında ürün tutuyor. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Onlara bir tek şey söyledik. Akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız. Sağlık Bakanlığı alacak. 'Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı?' diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var" dedi.

Maske stokçuluğu yapan 32 firmanın edildiği öğrenildi. Bunların 18 ile sözleşme imzaladı. Diğerleri imzalamazsa hepsine el konulacak. Depolardaki mallarına el konan bu firmaların el altından yurt dışına satış yaptığı değerlendiriliyor.