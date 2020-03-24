Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz
24.03.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
690653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690653.aspx
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