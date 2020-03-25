Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen 142 yolcu, polis eşliğinde gece saatlerinde otobüslerle Sakarya'ya getirildi. Burada da ikinci sağlık kontrolünden geçen yolcular, önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Londra'dan gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Önlemler kapsamında daha önce 981 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve Sakarya'daki 5 KYK yurduna yerleştirilmişti.