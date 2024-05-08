Gülcan Arslan Ölene Kadar, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynadı

1986 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu Gülcan Arslan'ın hangi dizilerde oynadığı merak konusu olurken kimdir ve kaç yaşında soruları da gündemde yer aldı. Çeşitli projelerde yer alan isme dair bilgiler...

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimler arasında olan Gülcan Arslan'ın kim olduğu merak edilirken rol aldığı filmler de araştırılmaya başlandı.

Arslan, 1 Mayıs 1986 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almasının ardından birçok projede yer aldı.

2007 senesinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sardunya Sokak dizisinde oynarken 2008 yılında Sınıf dizisinde yer aldı.

2008 senesinde Hepimiz Birimiz dizisinde de yer alan isim ATV'de yayınlanan Gurbet Kuşları'nda da oynarken 2009 senesinde Kafkas dizisinde yer aldı. Başrol olarak 2011 senesinde Her Şeye Rağmen'de oynayan isim 2011-2012 aralığında Bir Çocuk Sevdim'de oynadı.

2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin 8. sezonunda 1 sezon boyunca Leyla Candaş karakterini canlandıran isim 2014 senesinde Günahkar'da Saliha'yı canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin 14. bölümünde Fahriye Sultan'ı canlandırmasının ardından 2017'de Ölene Kadar dizisinde yer aldı.