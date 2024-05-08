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Haberler > Haberler > Mehmed Fetihler Sultanı’nda Kurtçu Doğan karakterini Ali Sinan Demir oynuyor

Mehmed Fetihler Sultanı’nda Kurtçu Doğan karakterini Ali Sinan Demir oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmed Fetihler Sultanı’nda Kurtçu Doğan karakterini Ali Sinan Demir oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi salı günleri izleyici ile buluşuyorken Kurtçu Doğan karakteri kimdir merak ediliyor. Sevilerek takip edilen Mehmed Fetihler Sultanı’nda Sultan Mehmed'in mücadelesi konu olurken oyuncu Ali Sinan Demir'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırıldı.

Son zamanlarda sevilerek takip edilen diziler arasında olan Mehmed Fetihler Sultanı’nda yer alan Kurtçu Doğan karakteri büyük ilgiyle takip edilirken gerçek adı nedir sorusu gündeme geldi.

Karakteri Ali Sinan Demir oynuyor.

1999 senesinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamlayan isim Geyikler Lanetler oyununda yer aldı. 2005 senesinde Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’nda yer alan isim Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filminde rol alarak sinema hayatına başladı. 

Rol aldığı dizi ve filmler şöyle:

Bozkır Arslanı Celaleddin 

Doğduğun Ev Kaderindir 

Kuruluş Osman 

Mehmed Fetihler Sultanı’nda Kurtçu Doğan karakterini Ali Sinan Demir oynuyor - 1. Resim

Eski Hikaye 

Bozkır

Kayıp Şehir 

Reaksiyon 

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 

Yük

Güneydoğu’dan Öyküler – Önce Vatan 

Entelköy Efeköy’e Karşı 

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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