Mehmed Fetihler Sultanı’nda Kurtçu Doğan karakterini Ali Sinan Demir oynuyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 11:46 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 11:58 - Güncelleme:

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi salı günleri izleyici ile buluşuyorken Kurtçu Doğan karakteri kimdir merak ediliyor. Sevilerek takip edilen Mehmed Fetihler Sultanı’nda Sultan Mehmed'in mücadelesi konu olurken oyuncu Ali Sinan Demir'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırıldı.