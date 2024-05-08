Mehmed Fetihler Sultanı’nda Kurtçu Doğan karakterini Ali Sinan Demir oynuyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi salı günleri izleyici ile buluşuyorken Kurtçu Doğan karakteri kimdir merak ediliyor. Sevilerek takip edilen Mehmed Fetihler Sultanı’nda Sultan Mehmed'in mücadelesi konu olurken oyuncu Ali Sinan Demir'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırıldı.
Son zamanlarda sevilerek takip edilen diziler arasında olan Mehmed Fetihler Sultanı’nda yer alan Kurtçu Doğan karakteri büyük ilgiyle takip edilirken gerçek adı nedir sorusu gündeme geldi.
Karakteri Ali Sinan Demir oynuyor.
1999 senesinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamlayan isim Geyikler Lanetler oyununda yer aldı. 2005 senesinde Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’nda yer alan isim Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filminde rol alarak sinema hayatına başladı.
Rol aldığı dizi ve filmler şöyle:
Bozkır Arslanı Celaleddin
Doğduğun Ev Kaderindir
Kuruluş Osman
Eski Hikaye
Bozkır
Kayıp Şehir
Reaksiyon
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yük
Güneydoğu’dan Öyküler – Önce Vatan
Entelköy Efeköy’e Karşı
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Kaynak: Türkiye Gazetesi