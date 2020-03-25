Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı’ndan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında KKTC'ye yardım geldi. Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na korona virüs salgınına karşı tıbbi malzeme desteği sağlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na, 30 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin EB149 tipi maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük gönderildi. Yapılan açıklamada, 500 gıda paketi ve 500 hijyen setinin de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edileceği belirtildi.