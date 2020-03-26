Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Test sayımız dün 5 bin 35’ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. Bin 196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamızı kaybettik
26.03.2020 - 22:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum” dedi.
Etiketler : fahrettin koca,
691334 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691334.aspx
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