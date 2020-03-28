Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li siyasetçilerin karşı çıktığı şehir hastanelerinin önemi salgınla birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Bulunduğu şehre güven veren hastaneler üç tane daha ekleniyor. Erzurum, Kocaeli ve İstanbul Başakşehir hastaneleri gün sayıyor. Kocaeli’de 350 milyon avroluk yatırımla 368 bin 648 metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesinde çalışmalar %75 oranında tamamlandı. 400 bin metrekare kapalı alana sahip Erzurum Şehir Hastanesi bin 500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle teyakkuz halinde bekliyor. Bunlar arasında en büyük yükü Başakşehir Şehir Hastanesi çekecek. Açıldığında 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek. Hastane yakında açılacak ama yolları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne takıldı. Belediye, Türkiye’nin 3. büyük ve İstanbul’un en büyük hastanesi olarak inşa edilen hastane bağlantı yollarını yapmayacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün salgınla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verirken Yenikapı’da İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nin oluşturulduğunu, Atatürk Havalimanı’nın hastane olarak kullanılabileceğini, sahra hastanesi kurulması için gerekli teknik çalışmaları yaptıklarını söyledi. İmamoğlu “Yenikapı Miting Alanı, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe Miting Alanı’nı geçici karantina ve sahra hastane alanları olarak belirledik” dedi.

Şehir hastanesinin yollarını yapmayıp sahra hastanesi vadeden İmamoğlu’na tepki gecikmedi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu “Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip 2682 yataklı Şehir Hastanesinin yolunu dahi yapmayan İBB Başkanının dün karşı çıkıp bugün sahiplendiği Yenikapı, Maltepe Meydanı ve Su ürünleri halini sanki hastane yapmış gibi lanse edip kamuoyunu kandırması tam bir samimiyetsizliktir” dedi.