Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan Tuncay için nöbet tutan baba Şevket Bingöl, 208 gündür burada olduklarını, belirterek şunları söyledi: Çocuklarımızı HDP ve PKK’dan istiyorum. Koronavirüse karşı biz mesafemizi koruyoruz, hasta ve yaşlılarımızı eve gönderdik. 208 yıl da geçse burada beklemeye devam edeceğiz. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan kaç, polis ve askere teslim ol. Ben her zaman arkandayım, gel burada ceza yok seni kandırıyorlar korkutuyorlar. Devlet her zaman arkandadır teslim ol.

