Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı seyahat yasağıyla ilgili ayrıntıları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre şehirlerarası otobüs seferleri dün 17.00 itibarıyla durdurularak seyahat izni valilik kararına bağlandı. Buna göre seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini içerecek şekilde “şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi” düzenlenecek. İşte 13 madde de seyahat yasağı:

1- Otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılabilecek.

2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde “şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi düzenlenecektir.

4- Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.

6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.

7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecektir.

8- Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi hâlinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.

10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.

11- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.

12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.

13- Otobüslerin güzergâhlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.

UÇUŞLARA DA BELGE ZORUNLULUĞU GELDİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde tüm yurt dışı uçuşları durdurulurken yurt içi uçuşlarına da belge zorunluluğu getirildi. Yayınlanan genelgeye göre vefat ve hastalık durumunda belge verilecek. Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları’nın iç hatlarda sadece 14 noktaya uçuş gerçekleştireceğini açıkladı. Buna göre İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir’e sefer düzenlenecek. Pegasus Hava Yolları da 30 Nisan’a kadar olan tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca İDO ile BUDO bazı seferlerini iptal etti.

YHT ANA HAT TREN SEFELERİ DURDU

Devlet Demir Yolları (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. TCDD’den yapılan açıklamada biletlerin kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin iade edileceği belirtildi. İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray’da ise seferler devam edecek. TCDD ayrıca yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarına ve Marmaray’da bazı istasyonlara ateş ölçer termal kameralar yerleştirdi. İlk etapta Türkiye genelinde toplamda 8 noktaya takılan termal kameralar, Marmaray’da Söğütlüçeşme, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci istasyonları ile Ankara’da Ankara YHT, Eryaman, Konya ve Eskişehir garlarında giriş ve çıkışların takibi için kullanılmaya başladı.

ÖZEL ARAÇLARA ŞİMDİLİK HERHANGİ BİR KISITLAMA YOK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘şehirler ararası seyahat kısıtlaması’na özel araçların dâhil edilip edilmeyeceği tartışılırken, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, vatandaşların özel araçlarıyla seyahat etmesinde bir kısıtlama bulunmuyor. Ayrıca, tedbirlerin yetersiz kalması durumunda bakanlığın önümüzdeki günlerde, özel araçlarla yapılan seyahatlere yönelik bir kısıtlama yapabileceğine dair ek genelge yayınlayabileceği ifade ediliyor.

YURT DIŞINDAN GELEN ARACA EK SÜRE

Bu süreçte yurt dışından araçlarıyla Türkiye’ye gelen vatandaşların durumu da belli oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’de bulunan yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresinin, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldığını bildirdi.

VİRÜSTEN HUSUSİ KAÇIŞ

Otobüs seferlerinin durdurulması ile vatandaşlar otogarlara akın etti. Otobüs terminalleri âdeta dolup taşarken, sefer iptali sebebiyle birçok kişi memleketine gidemedi. Son dakikada bilet almak isteyenler ise iki katı fiyat ödemek zorunda kaldı. Adana’dan Kahramanmaraş’a gitmek isteyen ancak 35 liralık bilet fiyatı 70 lira olduğu için gidemeyen Şahin Mızrak isimli vatandaş “Yasak öncesi memlekete dönelim dedik, Kahramanmaraş firmaları otobüsleri askıya almış. Başka firmalar ise 70 liradan satıyor biletleri” diyerek fırsatçılık yapılmasına tepki gösterdi. Mardin’den 20 gün önce İstanbul’a gelen ve bir şantiyede iş bulan Arif Akbulut da “O zaman Türkiye’de öyle bir vaka (koronavirüs) yoktu. Biz de o nedenle çalışmaya geldik. Dün bir karar alındı, şantiye kapandı. Biz de aniden karar verdik, mecburen eve gideceğiz” dedi. Memleketi Şanlıurfa’ya dönmek isteyen Osman İhsan ise hastası için İstanbul’a geldiğini ancak bilet alamadığı için mecburen burada kalacağını belirterek “Tek araba var, o da 350 lira fiyat söylüyor. Cebimde 20 lira var. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ben gelirken 150 liraya almıştım. O yüzden biraz sıkıntım var. Tanıdık, eş, dosttan bekliyorum, o tarafa giden olursa belki telefon açarlar diye” şeklinde konuştu. Öte yandan özel araç sahipleri ise yasak korkusuyla yollara düştü.