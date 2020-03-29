Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullanarak, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.

TAKSİLER ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIYAMAYACAK

Yerlikaya,ayrıca taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Yerlikaya "Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaftır" ifadelerini kullandı. Bu arada Harem Otogarı’nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu.