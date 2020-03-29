Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, “İlimizde vatani görevini yapan, terhis olacak Mehmetçiklerimiz; memleketlerine, sevdiklerinin yanlarına sağlıklı bir şekilde ulaştırılacaklardır. Hiçbir askerimiz ve hiçbir ailemiz bu konuda mağdur edilmeyecek, ivedilikle evlatlarına olan hasretleri giderilecektir. İlimizden il dışına otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00'den itibaren geçici olarak durdurulmasından dolayı askerlerimizin memleketlerine gitmeleri için özel otobüsler kaldırılacaktır. Bu sebeple hiçbir ailemizin memleketlerinden İlimize kendi özel araçları ile askerlerini almaya gelmemeleri önemle rica olunur. Sevdiklerimize yarın yakın olmak istiyorsak bugün biraz mesafeli olalım” denildi.