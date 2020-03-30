Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra KYK yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük gözlem süresi dolan vatandaşlardan bazılarında koronavirüse rastlandı. Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, umreden dönen vatandaşların karantina süresi Bilim Kurulu kararıyla 1 hafta daha uzatıldı.
Umreden gelenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
30.03.2020 - 11:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Umreden dönen ve öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınan vatandaşların gözlem süresi bir hafta daha uzatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : umre,karantina,koronavirüs,
692323 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692323.aspx
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