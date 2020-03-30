Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra KYK yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük gözlem süresi dolan vatandaşlardan bazılarında koronavirüse rastlandı. Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, umreden dönen vatandaşların karantina süresi Bilim Kurulu kararıyla 1 hafta daha uzatıldı.