Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır."
Bakan Gül: Ceza infaz kurumlarında görev yapan tüm personel, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır
30.03.2020 - 12:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır."
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
692347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692347.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER