Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronovirüs paniği dolayısıyla binlerce İstanbullu yollara düştü. Kentin özellikle Tekirdağ ve Kocaeli yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Hastalığın yayılmaması için uzmanların yaptığı “Bulunduğunuz yerde kalın” uyarılarının dikkate alınmadığı görüldü. Alınan tedbirler kapsamında İstanbul’un giriş ve çıkışlarında denetimler yapıldı. Trafik polisleri, Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen bütün araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içindeki vatandaşların kimlik kontrolleri yapılarak, ateşleri ölçüldü. Araç içerisinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda TEM Otoyolu’ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken, tır, kamyonet ve ticari araçların kasaları, yolcu taşıma ihtimaline karşı polis tarafından denetlendi. Denetim sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Öte yandan Silivri D-100 Karayolu’nda polis ekipleri ve jandarma, araçları tek tek durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, sosyal mesafe uyarısında bulundu. Sağlık görevlileri de ekiplerin durdurduğu araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.