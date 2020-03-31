MEB: "İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildi. Lisede günde 100 bin maske üretimi başladı"
MEB: İstanbul'da ultrasonik cerrahi maske makinesi üretildi
31.03.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB: "İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildi. Lisede günde 100 bin maske üretimi başladı"
Kaynak: AA
Etiketler : MEB,ultrasonik cerrahi maske makinesi,
692674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692674.aspx
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