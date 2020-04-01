Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, “Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır” ifadesine yer verildi.

Söz konusu doktorun şehir hastanesinde yapılan ilk test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilmişti.

VALİ DE VİRÜSE YAKALANDI

Diğer yandan Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bilgin’in kendisini evinde karantinaya aldığı kaydedildi. Vali Bilgin’in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı’nın görevlendirildiği açıklandı. Ayrıca Türkiye genelinde 4 kaymakam ile emniyet teşkilatından 30, jandarmadan da 18 kişinin virüse yakalandığı bildirildi.