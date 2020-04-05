AFAD'ın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ÜCRETSİZ olarak gönderilmektedir" denildi.
AFAD: "Karantinadan çıkan öğrenciler, memleketlerine ücretsiz gönderiliyor"
05.04.2020 - 19:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt dışından Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınan üniversite öğrencilerinin, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : AFAD,Karantina,memleket,
694129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694129.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER