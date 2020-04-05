AFAD'ın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ÜCRETSİZ olarak gönderilmektedir" denildi.