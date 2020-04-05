Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD'ın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ÜCRETSİZ olarak gönderilmektedir" denildi.