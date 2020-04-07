Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Kovancılar ilçemize bağlı Şenova köyünde korona virüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.
Kararına ardından jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında tedbirler alarak yolu trafiğe kapattı.
Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
07.04.2020 - 14:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Kovancılar ilçemize bağlı Şenova köyünde korona virüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,köy,karantina,
694575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694575.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER