Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Türkiye koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da ülke güvenliğiyle ilgili konulardaki adımlarını planladığı şekilde atıyor. Bu kapsamda son günlerde Suriye’nin İdlib kentinde dikkat çekici askerî gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre, İdlib’de birçok noktada varlığını sürdüren TSK, bölgede yeni bir askerî gözlem noktası inşa etti. İdlib’den Lazkiye’ye uzanan stratejik öneme sahip M4 kara yolu yakınlarındaki Bidama bölgesine kurulan yeni gözlem noktasıyla TSK’nın şehrin iç ve dış bölgelerindeki toplam askeri gözlem noktası sayısı 56’ya çıktı.



SEVKİYAT SÜRÜYOR

Ayrıca TSK’nın son günlerde İdlib’e askerî sevkiyatı da yoğunlaştı. İdlib’deki birliklere zırhlı araç takviyesi sürerken, beton bloklar ve askerî lojistik malzeme taşıyan tırların Hatay’dan İdlib’e giriş yaptığı bildirildi. Son olarak geçtiğimiz günlerde 35 araçlık bir konvoyun, İdlib ’deki TSK gözlem noktalarına yöneldiği öğrenildi.



REJİM İHLAL EDİYOR

Türkiye ve Rusya’nın geçtiğimiz ay Moskova’da vardığı mutabakat uyarınca İdlib’de sağlanan ateşkes ile bölgede bir süredir sükûnet yaşanıyordu. Ancak bölgeden gelen son haberlere göre, rejim güçleri kentin güneyinde bulunan bazı bölgeleri yoğun topçu ve roket atışlarıyla vurarak ateşkesi ihlal ettiği belirtiliyor.



KORONA TEDBİRLERİ ALINDI

Bu arada, Türkiye ve Rusya’nın Moskova’da vardığı mutabakat kapsamında dün M-4 kara yolunda üçüncü ortak hava ve kara devriyesi gerçekleştirildi. Koronavirüs riskine karşı da tedbir alınan devriye faaliyeti sırasında Mehmetçik ve Rus birliklerinin maske ve eldiven taktığı, ayrıca sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.