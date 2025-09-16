Görüntüler tepki çekmişti! Babaya tokat atan sürücü tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan cip sürücüsü O.C., kendisini uyaran baba Ö.K.’ye çocuklarının gözü önünde tokat atmıştı. Gözaltına alınan O.C., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İlgili Haber Çocuklarının gözü önünde babanın boğazını sıkıp tokat attı! Trafik magandası yakalandı

Olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17) hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Sürücü Ozan Canyürek’in İstanbul Kartal’da eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenildi.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan şiddet olayına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, “Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz” dedi.

Bakan Tunç, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sürücünün “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından gözaltına alındığını belirterek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandığını açıkladı.