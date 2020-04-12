Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde yapılan operasyonda; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 5 kilogram amonyum nitrat ile tuzaklanmış 1 büyük tüp ve 20 metre kablo ele geçirilmiştir” denildi.
Van’da tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi
12.04.2020 - 09:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Edremit ilçesinde tuzaklanmış patlayıcı ve silah ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,patlayıcı,tuzak,
695932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695932.aspx
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