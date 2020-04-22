Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’li bazı belediye başkanlarının yaptığı ‘alternatif’ yardımlar konusunda ikazlarda bulundu. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiren AK Partili belediyelerin de pek çok uygulamayı devletle birlikte hayata geçirdiğini ifade eden Özhaseki şunları söyledi: “Covid-19 ile mücadelede AK belediyelerimiz birileri gibi algı oluşturmaktansa örnek işler yapmaya ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Maske satışının yasaklanmasının ardından da bizzat belediyelerimizin meslek edindirme kurs eğitmenleri tarafından maskeler üretilerek belediyelerimizce vatandaşlarımıza ulaştırıldı.”

AK Partili belediyelerin, bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi üretimi maskelerle birlikte kolonya dezenfektan, gıda ve hijyen kolileri de ulaştırdığını belirten Özhaseki “Her belediye başkanı aynı zamanda devletimizin şehirlerimizde kurduğu pandemi kurullarının da üyesidir. Bu kurullarda koordinasyon içerisinde çalışmak yerine devletle yarışmayı tercih etmek, verilen mücadeleyi zarara uğratır” dedi. Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin, toplam 27 milyon maske, 2 milyon 359 bin kolonya ve dezenfektan dağıttığını, ayrıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda ve hijyen malzemesi koli sayısının 1 milyon 695 bin olduğunu da bildirdi.

ÇELİK: PARTİZANLIK ZAMANI DEĞİL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin şunları kaydetti: Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkânları vatandaşındır. Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor. Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi.