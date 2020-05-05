Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı Mesut Arabul, korona virüs salgını sebebiyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında bir çok iş yerinin İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyetlerinin durdurulduğu, bir çok iş yerinin ise gönüllü olarak çalışmalarına ara verdiğini söyledi. Arabul, işyeri kapalı olan bazı vatandaşların ise gelir elde edemediklerini belirtti.



CEZAEVİNDE BİLE YATABİLİRİZ

İcra takipleri durdurulurken; nafaka ödemelerinin kapsam dışı bırakılmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirten Arabul, “Salgın sebebiyle evde kalmak zorunda olan nafaka yükümlüsü ödeme yapamadığı için alacaklı tarafından kendisine icra davası açılabilir, hatta eski eşine ödemekle yükümlü olduğu nafakayı ödeyemediği için 3 ay cezaevinde bile yatabilir” dedi.



NAFAKA ÖDEMELERİ DE KAPSAMA ALINSIN

Bu vatandaşların cezaevi tehdidiyle karşı karşıya kalmamaları için çağrıda bulunan Arabul, “Diğer ödemelerde olduğu gibi, nafaka ödemelerine bağlı icra takiplerinin de durdurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.