Milas’ın Güneş Mahallesi’nde ikamet eden Özkan Böke adlı vatandaş, evinin bahçesine yılan girdiğini görünce korkusuzca takip etmeye başladı. Takibin ardından uygun bir anda yılanı kuyruğundan yakalayan Böke, daha sonra yılanı doğaya geri bıraktı. Böke bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
12.05.2020 - 14:31 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden vatandaş, evinin bahçesine giren yılanı eliyle yakalayıp yeniden doğaya bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yılan,bahçe,
703547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703547.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER